Kiika brittide kööki

Inglise saatkonna peakokk Evelin Karro pole küll täpset arvet pidanud, kuid oletab, et kuue saatkonnas töötatud aasta jooksul on ta tõenäoliselt pidanud kõige rohkem valmistama kellaviietee võileibu. Võileivad on kombekalt väiksemateks viiludeks lõigatud, lisaks pakutakse skones’e ehk soodaleibu skoone piimakreemi ja moosiga, samuti magusaid kooke ja küpsetisi. «Piimaga teed ka, mida olen isegi jooma õppinud ja mis maitseb tõesti hästi,» kirjeldab kokk rituaalset teejoomist, mis jõudis Inglismaale 19. sajandi keskpaigas ja mille eesmärgiks oli toona leevendada pärastlõunast tühja kõhu tunnet enne hilist õhtusööki.

Hoiavad traditsioone

Iseäranis popp on teelaual Coronation chicken sandwich ehk kroonimispäeva kanavõileib, kus kolmnurksete röstsaiaviilude vahele pannakse kanalõigud, millele muu hulgas annavad maitset ingver, tšilli, kurkum, koriander ja mango­tšatni.

Nagu muus, hoiavad britid tema sõnul ka oma köögis vanu traditsioone ja on nende üle uhked. Ka siinse saatkonna vastuvõttude või viiekäiguliste õhtusöökide menüüd koosnevad valdavalt Briti roogadest, ehkki kokk püüab end samas mitte korrata ja külalisi alati millegi põnevaga üllatada. Muidugi, see käib kooskõlas saadiku soovidega, kelle pere lemmik on lambaliha. Sestap on ehk sagedamini laual lambakarree rosmariini ja Inglise sinepiga.