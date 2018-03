Rahapesu võttis ameti ka Rasmannilt

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler kinnitas Postimehele, et nad viisid 2015. aasta aprillist kuni 2016. aasta novembrini Versobankis läbi kolm kohapealset kontrolli. «Nendest kaks on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete ning üks piiriülese teenuse osutamise kontrollimisega,» ütles Kessler.

Lihtsustatult, inspektsioon nõudis, et pank edaspidi teaks, kes on reaalselt nende kaudu raha liigutavate äriettevõtete taga.

Kui Danske panga peakontor Taanis kinnitas sel nädalal, et pangajuhi Aivar Rehe ootamatu ametist lahkumine oli tingitud rahapesu puudutavatest ettekirjutustest, siis ukrainlastele kuuluv Versobank on siiani keeldunud panga osalust rahapesus kommenteerimast.

Tema sõnul sai ta pärast panga praeguse juhatusega suhtlemist aru, et pangal ei ole kahjuks võimalik seadusi järgides ajakirjanduses ilmunud infot kommenteerida. «Väita, et mingi ülekanne liigitub rahapesuks või mitte, saavad ainult uurimisorganid,» ütles Kaarlep. «Minu jaoks on tegemist panga eelmise juhatuse ja nõukogu aegsete sündmustega ja minu praegune fookus on panustada, et toimuks piisav kontroll ja järelevalve panga praeguse tegevuse üle.»