Marju Lepajõe pikas intervjuus Arterile: Rahvuslikkust tuleb jaatada ja selle üle uhke olla

On. Alati on ületatavad.

Mil viisil? Kas siis, kui tekib üks suur ühine vaenlane?

Jah, siis ka. Aga samuti siis, kui mingis asjas tekib sisemine puhang. Näiteks Rail Balticu asjus ühinesid praeguse projekti vastu kõige erinevamad kogukonnad, kes muidu kuidagi ei ühine. See ühinemine tuli looduse pärast – et ära solgi loodust! See on väga võimas puhang, mis on kestnud juba aasta.

Seepärast usun, et ka vastuolud on ületatavad. Kui samasugune õhin tekiks veel mujalgi ning tooks esile meie positiivsed küljed. Praegu ei tea, mis see võiks olla, aga küll see tuleb.

Kui vaadata teie möödanikku põhjalikult tundva pilguga tulevikku, siis kuhu Eesti koos Euroopaga laias plaanis suundub?

Miks Euroopa huvitav on? Sellepärast, et iga paarisaja kilomeetri järel on uus riik, teine kultuur. Midagi huvitavamat lihtsalt ei ole! Silmad võiksid sellele avaneda. Sest üheülbastumine on kestnud nii kaua, aeg on hakata rõhutama erilisust. Ameerikas seda ju ei ole, et sõidad paarsada kilomeetrit ja jälle on kõik teisiti.

Inimesi, kes tulevad Eestisse vaatama meie erisust, on järjest rohkem. See teeb optimistiks ning seda erisust, selle headust tuleb tunnistada.

Elul ei ole ju sihti, aga huvitav peab olema! Ei tahaks küll kuskil mujal elada kui Euroopas – siin on lihtsalt kogu aeg huvitav. Armastan Euroopat, siiralt armastan Euroopa vaimsust – see minevik olevikus, mis avaneb aeglaselt läbi keelte ja mõtteloo, on ammendamatult nüansirikas. Iga päev on võimalik avastada midagi uut.

FOTO: Margus Ansu

Marju Lepajõe (54)

Religiooniloolane, klassikaline filoloog ja tõlkija

Sündinud 28. oktoobril 1962 Tartus

Lõpetanud Tartu 10. keskkooli 1980

Lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti filoloogia erialal 1985

Aspirantuur klassikalise filoloogia erialal Leningradi Riiklikus Ülikoolis 1988–1991

Klassikalise filoloogia magister 1996

Doktorantuur teoloogias TÜ usuteaduskonnas 1997–2005

Vanemraamatukoguhoidja TÜ raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas 1985–1988

Assistent TÜ klassikalise filoloogia õppetooli juures 1992–1993

Ladina ja kreeka keele ning patristika lektor Tartu Ülikooli usuteaduskonnas alates 1993

1998–2013 TÜ usuteaduskonna kirikuloo teadur, sh 1998–2001 ajaloolise usuteaduse ja ladina keele õppetooli hoidja

Olnud külalisuurija Oslo, Freiburgi (Breisgau), Göttingeni, Fribourgi ülikoolis ja Warburgi instituudis Londonis 1994–2000

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku teeneterist 2017

Eesti Kultuurkapital stipendium «Ela ja sära» 2016

Valgetähe V klassi teenetemärgi kavaler 2015

Ajakirja Akadeemia aastapreemia (hõbe) parima artikli eest humaniora valdkonnas 2014 ja 2015

Tartu Ülikooli aasta õppejõud humaniora valdkonnas 2012

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia parima kirjandusteadusliku artikli eest 2009

Ajakirja Keel ja Kirjandus aastapreemia parima artikli eest 2009

Peamised uurimissuunad

Uusplatooniline filosoofia ja patristiline teoloogia; nende mõju hilisemale kristlikule teoloogilisele mõttele; teoloogia osa Eesti vaimukultuuris 17. sajandil.