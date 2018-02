Kätte on jõudnud megalinnade aeg

ÜRO definitsiooni järgi loetaks megalinnadeks neid, kus on vähemalt 10 miljonit elanikku. Kui 1975. aastal oli megalinnu vaid kolm – Tōkyō, New York ja México, 1990. aastal kümme -, siis praegu on neid juba 31 ning värskeima prognoosi kohaselt on lisandub neid 2030. aastaks veel 10. Maailma suurim megalinn on 38,1 miljoni elanikuga Tōkyō, kus elab 30 protsenti kogu Jaapani elanikest.