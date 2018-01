Raamist väljas. Mida kunstnikud raha pärast teevad?

Kaarin Kivirähk kirjutab: «Stipendiumid ja residentuurprogrammid katavad kunstniku vajadusi vaid mõneks ajaks (ja sedagi enamasti osaliselt) ning nende peale ei saa kunagi kindel olla. Stipendiumiga ei kaasne sotsiaalseid hüvesid, tervisekindlustust, pensionimakseid jms. Seetõttu räägitakse kunstitööga seoses tihti ebakindlusest ehk prekaarsusest, mis tähendab just seda, et iial ei saa kindel olla oma järgmise aasta või kuu töötasudes, rääkimata kaugemast tulevikust. Just prekaarsusega võitlemine ongi üks põhjus, miks peetakse kunstnikupalka nii oluliseks. See annab kunstnikule kindluse järgmise kolme aasta sissetulekute osas ja garanteerib sotsiaalsed hüved.»