Tark linn ei olegi enam ulme

Arthur C. Clarke kirjutas 1956. aastal raamatu «Linn ja tähed», kus kirjeldatakse elu suletud isetoimivas tulevikulinnas, mille igavest elu juhib linna ja inimesi täielikult kontrolliv Keskarvuti. Üle 60 aasta tagasi kirjutatud raamat on hoiatus, milliseks inimese tulevik võib kujuneda. Kuid alati on olemas väljapääs.

Asjade internet on üks targa linna nurgakive ja sel on asja igasse eluvaldkonda: Gartneri uuring ennustab, et umbes 230 miljonit kodu kogu maailmas – umbes 15 protsenti kõigist kodudest – on 2020. aastaks intelligentselt ühendatud. Siin on potentsiaal väga suur, kuna turu maht on selleks ajaks hinnanguliselt 250 miljardit dollarit aastas. Samaks aastaks on omavahel ühendatud vähemalt 20 miljardit seadet kogu maailmas: suitsuandurid, valvesüsteemid, elektrimõõdikud, koduseadmed.