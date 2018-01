Sündigu rohkem lapsi!

Eesti rändepoliitika on seni olnud suunatud sellele, et soodustada kvalifitseeritud tööjõu sisserännet ja suruda alla odava tööjõu sissetoomist. Samas on Euroopa Liidu sisepiirid lahti ja kvoodi alt on väljas ka mõned majandussektorid. Üks, sisuline probleem on siin selles, et tööjõuvajaduse prognoosi kohaselt on välistööjõu näljas sektorid, mis ekspordivad, nt metalli- ja masinatööstus või elektroonikatööstus. St majandussektorid, mis teenivad Eestile reaalset tulu. Teine, tehniline nüanss on aga proportsioonides.