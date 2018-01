Türgi rünnaku alla sattunud Süüria kurdid peavad end reedetuks

Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani sõnul lõpeb operatsiooni siis, kui eesmärk on saavutatud ja viimnegi terrorist tapetud. Kurdid on aga leidnud end taas olukorras, kus neil pole kellelegi loota. Vihased ollakse nii USA kui ka Venemaa peale.

«Nad on pidevalt öelnud, et [Süüria konflikti] lahendus pole ilma kurdideta võimalik. Meil olid Venemaaga teatud kokkulepped. Kuid äkitselt Venemaa eiras neid kokkuleppeid ja reetis meid. Nad on selgelt meid maha müünud,» ütles kurdivägede komandör Sipan Hemo.