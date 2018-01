Käesoleva aasta märtsiks väheneb Eestis oluliselt Omniva kirjakastide hulk ning kasutust leidvatele kastidele otsitakse koostöös kohalikega parem asukoht. Omniva postilogistika osakonna juht Mait Mikker ütles, et käsil on kirjakastide võrgu korrastamine, millesarnast pole Eestis kümme aastat nähtud.

«Me ei ole teinud seda muudatust aastaid ja samas kirjateenus ise on pidevas languses. Inimesi, kes kirjateenust tarbiks, jääb järjest vähemaks, ja me näeme, et kirjakaste kasutatakse järjest vähem,» tõdes Mikker kurbusega, lisades, et paljud kastid on aastatega jäänud üldse kasutuseta.