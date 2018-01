Monstrum nimega MiFID II

Ei, see ei ole järjekordne ulme- või fantaasiafilmist pärit kummitus. See monstrum reguleerib Euroopas miljonite investorite, tegelikult kõikide eurooplaste sääste. Jaanuaris kehtima hakanud regulatsioon MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) standardiseerib investeerimisteenuseid kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.