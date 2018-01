Drahoš on viidanud Venemaa võimalikule sekkumisele valimistesse, mille taga on tema sõnul Moskva soov hoida presidendiametis neile meelepärast Zemanit. Samuti on Drahoš viidanud presidendi nõunike lähedastele sidemetele Venemaaga ja sellele, et Zeman võis kampaaniaraha saada Moskvast. President eitab taolisi väiteid ja nimetab oma rivaali poliitikas kogenematuks, öeldes, et Drahošil puuduvad presidendiametiks vajalikud oskused.