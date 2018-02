Edevus pole pahe

«Ma arvan, et ehtimisel on seletamatu ja väga ürgne põhjus,» ütleb Tanel Veenre. «Esimesed leitud ehted, lihtsad aukudega merekarbid, panevad mõtlema, et edevus on midagi aegadeülest. Minu silmis pole edevus miinusmärgiga nähtus, see on segatud ka kuuluvustunde ja rituaalidega. Ehted on inimese minapildi peegeldused välimuses ja ehtimise soov midagi väga arhailist.»