Streikijate maa Soome

Tegemist on poliitilise streigiga, millega protesteeritakse samal päeval kehtima hakkava palju kritiseeritud töötute aktiviseerimise programmi vastu.

Soome tööstusettevõtete liidu peajuristi Markus Äimälä sõnul on streik vastutustundetu. Ta viitab Turu ülikooli tööõigusprofessor Seppo Koskineni hiljuti avaldatud uurimusele, kus tuleb välja, et sarnastest riikides on poliitilised streigid ainsana täielikult lubatud Soomes.