VIDEO: Sport ja seiklusfilm ühes - laskesuusatamine on väga põnev ala!

Marsime reipalt Tehvandi staadioni lasketiiru, kus meid võtab vastu laskesuusatreener Vjatšeslav Všivtsev. Otsekohe saab selgeks, et see mees on oma ala tulihingeline fänn. «Olen juba kümme aastat treener, samuti on treenerid mu naine, vend ja isa. Mu lapsed sõidavad Karupesa tiimis. Nii et terve perekond laskesuusatajaid,» naeratab Slava – just nii teda siin hüütakse. Mees on täpne nagu Šveitsi kell, tehes mulle detailselt selgeks, kuidas relvaga tuleb ümber käia, mida ja kuidas teha. «Mu eesti keel pole nii hea,» poetab ta vabandavalt, kuid lood on suisa vastupidi – ma pole ammu kellestki nii hästi aru saanud! See sisendab kindlust.