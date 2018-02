Läti tuntuim stiiliekspert: presidendi riietusest jääb mulje, et Eesti on provints

Kuigi enamasti peetakse sisu vormist olulisemaks, on veebruaris ikka vastupidi. Meelelahutusajakirjandus, nagu ka selle tarbijad, lausa ootavad presidendi korraldatud vabariigi aastapäeva pidulikku vastuvõttu. Mitte et mõtestada riigi sünnipäeva, vaid et sinna kutsutute riietust arvustada – ning aastatega on seda lausa kostüümidraamaks kutsuma hakatud.

Aga olgu külalistega kuidas on. President on avaliku elu tegelasena ja riigi esindajana pildil mitte ainult pidupäevadel, vaid aasta(te) ringi. Ometi pole keegi Eesti moekunstnikest ega stilistidest – võib-olla respektist ja diskreetsusest, aga ka johtuvalt Eesti väiksusest – kunagi söandanud kritiseerida Kersti Kaljulaidi maitset ja rõivastumisoskust. Kui mitte arvestada moekunstniku haridusega meelelahutaja Hannes Võrno mullusügisest väljaütlemist, et talle praamil vastu jalutanud Kaljulaid jättis pigem Orissaare seenelise, mitte presidendi mulje. Mäletame ka Kaljulaidi solvunud vastulauset, et ta usaldab riietumise asjus «kellegi Võrno» asemel pigem bravuuritar Anu Saagimi maitset.

Presidendipaaride stilist

Enamikul piltidel jätab Kaljulaid Dubskale mulje, nagu oleks ta mõne ametiisiku saatja, kellegi abikaasa, mitte kui president või liider, keda ennast abikaasa saadab.

«President on oma riigi visiitkaart,» rõhutab sõbraliku lõunapoolse naaberriigi tuntuim stiiliekspert ja imagokujundaja, pea kõigi Läti presidentide ja presidendipaaride, kaasa arvatud Vaira Vīķe-Freiberga esindusliku välimuse eest hoolitsenud Žanna Dubska. Tema hooleks on olnud Läti riigipeade väljanägemine ka ametissepühitsemistel ja fotosessioonidel.

Läti presidentide stilist Žanna Dubska. FOTO: Aiga Redmane

Dubska on Läti presidentide, poliitikute, artistide ja teiste avaliku elu tegelaste kuvandiloomisega tegelenud 1995. aastast – see ongi tema töö. Lisaks on ta tegutsenud moetoimetajana mitmetes klantsajakirjades ning löönud nõu ja jõuga kaasa reklaamitööstuses. Läinud detsembris üllitas ta moe- ja elustiilinõuandeid sisaldava teose «Riialanna saladused».

Palusime Dubskal uurida umbes pooltsadat kutseliste pressifotograafide tehtud pilti meie presidendist eri üritustel alates 2016. aasta sügisest, mil varem laiemale avalikkusele täiesti tundmatu Kersti Kaljulaid riigipeaks sai, ning anda tema väljanägemisele oma hinnang.

Ka presidendi abikaasa esindab riiki

Läti olulisim stiiliekspert teeb sissejuhatuseks selgeks: kõige tähtsam on, et avaliku elu tegelane aduks, keda või mida ta esindab.

«Oluline on aru saada – ole sa VIP-persoon või nn tavainimene –, et riietus kõneleb ainult sinust endast ning see kannab sõnumit, mida tahad teistele inimestele edastada. On suur vahe, oled sa partei- või firmajuht või president või tema abikaasa. Viimased ei esinda mitte ainult ennast, vaid ka riiki,» räägib Dubska. «Oma väljanägemisega kõnelevad nad oma maast, seal valitsevatest vaadetest, esteetikast, moraalist, kultuurist. Riigijuhid ja nende abikaasad peavad seda mõistma.»

Dubska sõnul esineb rohkem probleeme just esimeste leedidega, kes laitmatus rätsepaülikonnas ning tavalist või kikilipsu kandva mehe kõrval seistes ei pruugi oma ülesandest täpselt aru saada. Mõned neist leidvat, et kuna neile töötasu ei maksta, pole nad riigi teenistuses, vaid lihtsalt presidendi abikaasad. «Mul on tulnud selgitada, et nii see pole. Et hetkest, mil paarina otsustasite, et abikaasa võiks presidendiks kandideerida, esindate mõlemad ka riiki, mitte ainult üks teist,» selgitab ta.

Meenutab kangesti missis Barnabyt