Renault Mégane RS: Ma armastasin prantslast

Autospordihuvilistele nimi «Renault Sport» tutvustamist ei vaja. 1976. aastal väiketootjate Alpine’i ja Gordini ühinemisel sündinud osakond Renault’ kontsernis on juba üle 40 aasta mootorispordi maailmas tõsine tegija ja lööb kaasa ka näiteks vormel 1 karussellis. Vahetevahel aga jõuavad nende kiiresti sõitmise kogemused ja võidusõidu tehnoloogia ka tänavalegaalsetesse sõidukitesse. Ja kui see juhtub, on teada, et ees ootab midagi erakordset.