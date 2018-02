Tšehhi presidendi peamine rahastaja ajab kahtlast relvaäri

Relvaäriga rikastunud Tšehhi ärimees on muuhulgas ostnud Albaania varudest ligi 34 miljonit Hiinas valmistatud vana padrunit. Samuti on ta omandanud võileivahinnaga kaks amortiseerunud relvatehast. Seejuures on Strnadit abistanud mitu vastuolulise mainega Balkani äritegelast. Nende seas on ka kaks inimest, kes on otseselt seotud endise Makedoonia luurejuhi Sašo Mijalkoviga, kes praegu on kohtu all süüdistatuna ebaseaduslikus pealtkuulamises, valimispettuses ja piinamises.