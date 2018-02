Tänak meenutas karjääri madalhetke

Pärast keerulist 2012. aastat näitas M-Sporti juht Malcolm Wilson Tänakule ust ja saarlane arvas, et on oma võimalused sellega maha mänginud. «2013. aastal ei mõelnud ma enam naasmisele. Olin pensionil, lõpetanud. Asutasin oma firma, asusin tööle uues ametis. Ütleme nii, et ma ei pingutanud naasmise nimel. Sõitsin kodumaal N-rühma autoga, aga seda puhtalt oma lõbuks,» pihtis Tänak.