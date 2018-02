Kas nimetu riik saab lõpuks nime?

ÜRO inglisekeelses nimistus asub Makedoonia – ametliku nimega Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik – T-tähe all kui The former Yugoslav Republic of Macedonia. Euroopa jalgpalliühenduse UEFA liikmete nimekirjas on riik F-tähe all kui Former Yugoslav Republic Macedonia. Kreekas kutsutakse makedoonlasi enamasti hoopis skopjelasteks riigi pealinna Skopje järgi.