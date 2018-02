Autovedajad: Narva piiripunkt on sisuliselt erastatud

Narva piiripunkti läbimiseks on eraldi rajad sõidukitele, bussidele ja veoautodele.

Eesti veofirmad on pahased, et peavad Narva piiripunktis täis koormaga mitu päeva ootama, samal ajal kui «väljavalitute» tühjad autod lubatakse hetkega Venemaale. Piiripunkt on teatud seltskonnale erastatud, kahtlustavad nad.