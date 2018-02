Kanepi küsis Eesti esindamise eest raha

«See on päriselt ka nii,» teatab maailma edetabelis praegu 66. kohal olev Kaia Kanepi Postimehele. «Ma ei ole valmis veel võistlema.»

Ta peab silmas, et on viimased kuu aega maadelnud halva enesetundega, mis pole tal lasknud end isegi argielus hästi tunda, tennise nautimisest rääkimata.

Tenniseliidu peasekretär Allar Hint ütleb, et «tõenäoliselt» Kaia tervisel on siiski midagi viga, kuid Eesti esindamisest loobumine juba sisuliselt nädal enne turniiri algust näitab, et seal võib olla ka lihtsalt soovimatust sellel võistlusel osaleda.