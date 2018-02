Neeme Raua kolumn: pruun puudutus valgel lumel

Koerteplatsil läks tol hommikul teiste omanikega jutt üsna kiirelt just neile, kelle arvates reeglid, mis linnas lemmikute pidamisele on seatud, nende ja nende koerte jaoks lihtsalt ei kehti. Ja ennekõike just kakakoristamine.

Üks põhjendus, mida koera järelt koristamata jätjatele nende kohustusi meelde tuletades – mida ka ise teen – sageli kuuleb, on see, et – uups! – kilekott ununes kodus tasku panemata! Aga see põhjendus pargis ju ei kehti, sest pargiteenistus on prügikastide juurde pannud lausa tasuta kakakotikesed. Neid kotte koerapidajatele meenutades kuuleb sageli vastuseks uut üllatust (no kuulge!), et oh, oleks vaid teadnud!