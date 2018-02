Kas stilist teeb mehest klouni või kuninga?

Esmalt tuleb õigluse huvides märkida, et kõik šarmantsed avaliku elu tegelased, superstaarid, poliitikud, südametemurdjad ja ärihaid näevad enamasti nii head välja seetõttu, et kasutavad isikliku stilisti abi. Enamik mehi aga ei tihka proffi appi paluda, sest see tekitab tunde, justkui ei saaks nad ise enda riidesse panemisega hakkama. Kuid iga mees ju saab! Tegelikult on asi hoopis selles, et olgu su silm kui tahes treenitud ja stiiliteadmised kui tahes sügavad, kõrvalt on proportsioone, gammat ja terviku toimivust alati parem märgata. Stilist pole su elupäästja ega uppuja õlekõrs – kaugel sellest! Alustase on igaühel olemas ja juurde saad selle loomingulise ekstra, mille peale ise ei tuleks. Midagi meeldejäävat ja isikupärast, mis sind massi hulgast esile tõstab ja sulle enese maksmapanekul eelised annab.