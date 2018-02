Kauaoodatud börsilangus lõpuks tuli

Paljud analüütikud on aastaid korrutanud, et tõus ei kesta igavesti ning intressimäärade kerkimisega kaasneb turgude langus ehk korrektsioon. Nüüd, kus hunt ka tegelikult tuli, ei olnudki see nii hirmus (vähemalt esialgu), nagu mõned hoiatasid.