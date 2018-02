«Nad kükitasid vee alla vajunud bussi katusel»

Eile keskpäeval sai häirekeskus teate, et Pärnu linna haldusterritooriumil Manija saare ja Munalaiu sadama vahel vajus läbi merejää kaubik. Esmastel andmetel oli sõidukis kuus inimest, kellest vaid kaks pääses eluga. Läbi ajaloo on see Eestis üks ohvriterohkeimaid õnnetusi merejääl.