Mammi loodab, et koolirahvas omavahel kokku lepib

Selles, et üks laps tahab tubli olla, ei saa ometigi süüdistada haridussüsteemi või enamgi veel, riigikorda. Mida see laps siis oleks pidanud tegema? Vihaselt vastu hakkama, uksi paugutama, streikima, teisi selleks üles kutsuma? Noh, ja mis siis oleks juhtunud? Halvemal juhul oleks ta koolist välja visatud, paremal juhul välja kukkunud. Mis kasu oleks sellest olnud ühiskonnale või talle endale, kui temast oleks saanud mõni konveierliini õmbleja või lihakombinaadi pakkija, mitte doktorikraadiga teadlane, mis ilmselgelt tähendab, et ta on suutnud oma võimed üsna hästi välja arendada.