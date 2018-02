Tagandatud kohtunik: lootsin, et terve mõistus on säilinud

Alveri sõnul jääb talle riigikohtu otsust lugedes mulje, et kirjeldatud on sündmusi, mis nagu polekski temaga toimunud. «See on juba kellegi kolmanda isiku oma mõttekujutuse vili, mis on edasiarendus millestki. See ei olnud konkreetne juhtum, mis toimus konkreetsel kuupäeval, konkreetsel kellaajal, saalis eelmenetluses kohtuniku ja menetlusosalise vahel,» lausus ta intervjuus Postimehele.