Kuidas riigipiiri ehitamise hinnast sai kümnendi valearvestus

Läinud neljapäeval kell 7.45 hommikul saab siseministeeriumi kantsler politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhilt e-kirja. Sellest selgub, et Eesti idapiiri projekteeriv ehitusettevõte Nordecon rehkendab piiri valmimise kulu senisest 2,5 korda suuremaks. Põhjused on kõik objektiivsed, aga info on sellele vaatamata šokeeriv.