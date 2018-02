Arteri muusikanõukogu kuulas kõik lood läbi ning iga osaleja lisas eraldi oma kommentaarid. Selge see, et laval toimuv vaatemäng ning esitaja karisma lisavad tervikusse kõvasti väljendusjõudu. Selge on see, et esimeses poolfinaalis tuleb kõva rebimine ja põnevust küllaga – täiesti eri ooperitest, kuid nii või teisiti väga häid lugusid ja esitajaid on palju!