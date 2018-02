Nädala nägu: Tõeline nõukogude inimene

Tänapäeval on kombeks näha Venemaad ja venelasi kavalamatena, kui nad tegelikult on. Mitte ainult meil. Ka välismeedias kujutatakse näiteks Venemaa presidenti Vladimir Putinit kriminaalse supermehena, kes koguni käib mõnele siinsele kommentaatorile püksi laskmas. Selles mõttes on venelaste sõjatarkus töötanud, sest – nagu täheldas kunagi ammustel aegadel Hiina sõjapealik Sunzi – sõda on pettuse tee.