Majanduskriis pani Kreeka ettevõtjad tegutsema

Kreeka peaminister Alexis Tsipras märkis, et viimaste aastate majandusliku taastumise taga on nii investeeringute kui ekspordi kasv. «Ja loomulikult, ärme unusta, et meie suurim uhkus on turismisektor, mis keerulistel kriisijärgsetel aastatel on olnud ainus, millel on hästi läinud.»

Just turismisektori edu oli see, mis andis lennujaamade käitamisega tegelevale rahvusvahelisele ettevõttele Fraport kindluse osaleda ka 14 regionaalse Kreeka lennujaama haldamise hankes. «Peamine põhjus, miks me investeerisime Kreekasse ja just nendesse lennujaamades, on see, et Kreeka näol on tegemist turismi juveeliga,» rääkis Fraporti Kreeka ettevõtte juht Alexander Zinell, kes näeb suurt potentsiaali lähiaastatel just välisturistide arvu kasvus.