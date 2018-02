Nutikas säästab kena kopiku

Veetarbimise vähendamine on võimalik kahel moel: kasutades säästlikumaid seadmeid ja muutes oma käitumist. Koduses majapidamises kulub enamasti ligikaudu võrdsetes osades vett isiklikule hügieenile, riiete pesule ja köögitoimingutele. Kõigis kolmes vallas on võimalik vett säästa. Säästmise soovitused on oma iseloomult üsna lihtsad. Vee voolamist näeme me oma silmaga. Peamiselt kulubki vesi vannitoas (kraanikauss, dušš, vann), tualetis, pesumasinas ja nõudepesuks.