Genka ehk Henry Kõrvits: mida popim oled, seda rohkem on sul vaenlasi!

Naiste teemal on Genka alati sõnakas olnud – kes ei mäletaks tema lugusid paberkottidest või inetute naiste võrdlemist kõige koledama koeravõistluse võitnud koeraga. Ning hiljutine etteaste supertrimmis bikiinitüdrukute saatel astub täpselt samale varbale. Kuid lähemale suumides tabab ka kõige jultunumate tekstide tagant peent irooniat. Genka pole kaugeltki mõni šovinist, vaid – üllatus-üllatus! – hoopis romantik. On tal filmi-minaga muudki ühist ja kas tedagi ähvardab abielumeeste saatus, pehmoks muutumine?

Lühem kui Reket! Tema on ju 2.10, mina ainult 1.98. Nii et pole ma nii pikk midagi.

Muusikaauhindade produktsioonitiim andis meile, räpparitele vabad käed. Helistasin siis Lõustale, Reketile ja Eston Kohvrile 5MIINUSEST. Meie võimalus oli mõelda limitless, meile ei pandud ühtegi piiri ette! Aga eks osa algsetest ideedest olid nii lennukad, et neid ei saanud teostada. Nii tuli mõte kutsuda lavale inimesed, kes kannavad oma keha eest hoolt ilmselt viis korda rohkem, kui vaja oleks.

Neid naisi on absoluutselt väga tore vaadata, selleks nad ju ongi! On väga inspireeriv jälgida, kuidas nad on kogu aeg trennis, suudavad alati tervislikult toituda. Ma olen kahe käega selle poolt.