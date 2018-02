Rimi ja Maxima koonerdavad õietolmuga

Eesti Kutseliste Mesinike Liit tellis Tallinna Ülikoolilt kahe jaeketi, Rimi ja Maxima mete analüüsi, uuriti nii mees sisaldavat õietolmu kui ka füüsikalis-keemilisi näitajaid. Analüüsist selgus, et suurketid hoiavad õietolmu pealt kokku. Nii oli Rimi pärnaõiemees 2162 tolmutera ja Maxima mees MEDUS kõigest 90. Uuringud näitavad, et keskmiselt on grammis meeproovis 10 000 õietolmutera. Eesti meeproovide uurimisest selgub, et meil on see näitaja veidi väiksem, pigem umbes 8000 tera ning kõigi proovide mediaanväärtus on 3600 tera.