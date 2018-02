Harjumaa väiksem toetamine võib olla kaotus kogu riigile

Eesti jagamine kaheks piirkonnaks- arenenud Harjumaaks ja vähemarenenud ülejäänud Eestiks- on tõusnud päevakorda seetõttu, et Tallinn ja Harjumaa ajavad Eesti SKT nii kõrgeks, et Eestil on uuel eelarveperioodil oht jääda ilma kolmandikust senistest eurotoetustest. Samas on kaheks jagamise juures üks suur küsimärk Tallinna ja Harjumaa investeeringud- Harjumaa kui enamarenenud piirkond võib sellega kaotada kuni miljard eurot.