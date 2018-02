Redgate soovib pankadele alternatiivi pakkuda

Aare Tammemäe: Me oleme investeerimispangandusettevõte. See tähendab, et me nõustame ettevõtteid kapitali, kas siis omakapitali või võlakapitali kaasamises. Peamiselt on need seotud kapitaliturgudega, kas aktsiaemissioonid või võlakirjaemissioonid. Teine teenus on seotud ettevõtete ja ärikinnisvara ostude-müükide nõustamisega.