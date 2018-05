Esikolmikut loe tasuta! Mehed, need on asjad, mida naised vihkavad!

Hakatuseks tuleb tõdeda, et naised pole iialgi ühel meelel. Ja meeste välimus on järjekordne teema, mille üle vaieldes õrnem sugu reipalt nugade peale läheb. Seda on lohutav teada – mõnele naisele sa ehk ikka meeldid, isegi kui enamik sind esimesest pilgust maha hääletab.

Teine tõde, mis stiiliküsitluse käigus välja koorus, on veidi valus: riietus saab sõna alles siis, kui elementaarsed hügieeninõuded on täidetud. Üllatus-üllatus: korralik pediküür olla nii haruldane, et muudab iga mehe selle küljes vaata et muinasjutuprintsiks. Kuid üllatusi tuleb kindlasti veel. Kinnita oma enesekindluse-turvavöö ja loe edasi, kui julged!

1. Lääpas või määrdunud kingad. Kahjuks on see häbiväärne tunnus, mille järgi ikka veel tunneb maailma suurlinnade lennujaamades ära eesti mehe. King peab olema hooldatud, hoitud ja värskelt viksiga üle käidud – sellel püsib kogu sinu härrasmehe imago. Kui kingaga puusse paned, oled igas mõttes läbi kukkunud. Veel paar levinud möödalasku: ülikonnaking ei sobi teksaga, selleks on palju viisakaid vaba aja kingi. Vastasel juhul mõjud kui kalevipoeglik kolkapäss. Ning sporditoss ei sobi igas olukorras, selleks mänguks on stiilsed vaba aja jalatsid ja ketsid.

2. Vuntsid ja habe. Siin lähevad õrnema soo arvamused radikaalselt lahku. Pooled naistest jumaldavad vuntside ja habemega mehi, neile on ürgsed näokarvad lausa magnetiks ja jõu märgiks. Tänapäeva noormehed oskavad ka habet ja vuntse hooldada ning on selle eest ära teeninud pika pai ja kestvad kiiduavaldused. Kuid osa naisi siiski ei salli vuntsi. Eriti just veidi väljakasvanud taksojuhivunts ajab neile judinad peale. Niisiis, kui neid kannad, siis ka hoolitse. Kui ei viitsi jännata, aja parem maha.