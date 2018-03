Arteri suur intervjuu: Mihkel Mattisen: üldiselt meeldib inimestele see, mis tuleb südamest

Läinud nädal möödus Mihkel Mattisenil sõna otseses mõttes ratastel. Koos laulja Birgit Sarrapiga (endine Õigemeel – toim) väisasid nad kontsertidega mitut paika Eestimaal, et kõnelda eesti muusika arengust saja aasta jooksul ja tuua eri ajajärkudest muusikalisi näiteid. Tundus, et kõigil, nii publikul kui ka esinejatel, oli huvitav. Mõistagi ei saanud Mattisen eesti muusika popurriis üle aga ümber oma laulude – «Me armastame Eestit» ja «Et uus saaks alguse» – fragmentidest ning tänasel «Eesti laulu» finaalipäeval on igati paslik meenutada, et viimati mainitud laul pääses Birgit Õigemeele esituses viis aastat tagasi Eurovisiooni lauluvõistluse finaali, kuhu paaril viimasel aastal pole eestlastel asja olnud.