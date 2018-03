VIDEO: Munadega spordiala

p>Kuidas saada lumelauaga õhku nii, et ka maandudes ühes tükis püsiksid? Lendu tõusta pole mingi mure – kihutad hüppesse ja see viskab sind ise. Ainus jama seisneb selles, et maa peale tagasi tulek võib tähendada korralikku pauku.

Munamäe uuel parginõlval FOTO: Joel Pärle ja Priidik Vesi

Olen ise läbi elanud pikad ja valusad tunnid mäel, mil lumelaud käitus nagu kõige metsikum ratsu – nätaki ja nätaki! Aina loopis mind ja tahtis seljast maha raputada. Kusjuures eesmärk polnud siis sugugi hüpata, üritasin vaid mäest alla sõita. Aga kes ei anna alla, see… jääb viimaks peale. Viimasel ajal käitub lumelaud juba üsna taltsa lendava vaibana, andes mulle sõnulseletamatu vabadusetunde ja adrenaliinilaksu. Tundub, et on paras aeg hüppamisega lähemalt tutvust teha.

Marsin Munakale muinasjutulises talvpäikeses, laud õlal, lumi laulab jalge all – juba päeva algus tõotab palju! Ümisen omaette laulda ja kõrvuni naeratusest satub aeg-ajalt suhu lumehelbeid. Mind ei sega karvavõrdki, et seljataga on raskemat sorti töine nädalalõpp. Kõik laabub, kindel see.

Munakas - klambrid kinni ja mäele! Vaatame, mis juhtub. FOTO: Kristina Herodes

Vaevalt olen jõudnud klambrid kinni lõgistada, kui mul on kõrval parim tiim, millest unistada võiks. Joel Pärle on Lõuna-Eesti legendaarne lumelauainstruktor ja Priidik Vesi eriti muhe treener ja tipplaudur. Mõlemal on sõidukogemust üle kahekümne aasta, nad veavad Otepää suusa- ja lumelauakooli, on võistlustel osalenud ja medaleid noppinud.

«Ma olen kolmeaastasest peale mäel, siin üles kasvanud, ja see on parim asi, mis minuga juhtunud on,» ütleb Joel.

«Lumelaua juurde kuulub eneseületus ja adrenaliin – see on väga äge maailm, tekitab lausa sõltuvust,» noogutab Priidik. Kutid on lahkesti nõus mulle tutvustama nii Munaka uut parki kui ka kõige osavamate lumelaudurite hästi hoitud saladusi.

Park nagu olümpial

Munakas võtab meid avasüli vastu. Nõlvad on nii siledad, nagu oleks värskelt triigitud, ja sõita on superhea. Ei ühtki rajaviga ega üllatust – lased järsul nõlval muretult hoo suureks minna. Mäe ülemine ots on aga mõnusalt lauge ja sobib hästi sisseelamiseks. Ka need, kes üldse hüpata ei plaani, saavad elamused ja suraka adrenaliini kätte. Jupp aega püsib mul ees totralt õnnelik irve – ma ei suuda uskuda, et nii mõnus mägi saab siinsamas Eestis, Otepää külje all olemas olla. Nii mõnigi ju kraaksub, et Eesti on ilus ja armas, kuid mägesid pole siin ollagi…

«Mul on õnnestunud sõita enamikus maailma suusakeskustes, ja ma pole kogu elu jooksul leidnud ühtegi halba mäge,» nendib Väike-Munamäe suusakeskuse juht Priit Tammemägi. «Munaka nõlvad on oluliselt järsemad, siin on Baltimaade kõige sportlikum nõlv ja maailmatasemel park – ehitatud koos samade meestega, kes panid püsti freestyle-pargi ka Peongchangi olümpiamängudeks.»

«Kõige ägedam koht Eestis!» lisab tipplaudur Priidik emotsionaalselt. «Paremaid tingimusi ei oskaks lootagi, hüpped ja reilid toimivad väga hästi! Viimase peal tingimused – ma arvan, et siit leiab sobiva hüppe tõesti kõigi jaoks.»

Munamäe uuel parginõlval FOTO: Joel Pärle ja Priidik Vesi

Joel soovitab algust tasub väikeste hüpetega: «Pole vaja kohe sinna suurtesse paugutama minna, mis sest et võib-olla väga tahaks.»

«Kui sa näed mäe peal inimest, kes hüppab või teeb midagi, mida sa ise tahaks teha – küsi julgelt nõu. Paari sõnaga ta kindlasti aitab edasi,» julgustab Priidik. «Lumelaudurid on sõbralik rahvas, pole nad midagi ülbed ja hulljulged, nagu vahel arvatakse. Vastupidi – koos on tore olla!» Nagu ma aru saan, käivad «nukid» lumelauaseltskonnas iga triki ette ning aitavad tuju üleval hoida.

Munamäe uuel parginõlval FOTO: Joel Pärle ja Priidik Vesi

Kuidas hüpetega alustada?