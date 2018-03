Filmiarvustus: Andrea Bocelli eluloofilm «Vaikuse muusika» ei vääri vaatamist

Karmi hinnangu põhjus on lihtne: mingil arusaamatul põhjusel on itaalia näitlejad sunnitud rääkima inglise keeles. Paraku mõjub see nende näitlejameisterlikkusele nii halvavalt, et mõnedki Eestis tehtud filmid tunduvad Bocelli eluloo kõrval juba täiesti nauditavad linateosed. Ja see on juba vinge saavutus.