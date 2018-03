Jalgpalliharrastajad nurisevad väljakute puuduse üle

Liigamängijatel eesõigus

Aastal 2016 koos sõpradega meeskonna kokku pannud Arukaevu sõnul saab Tartus praegu jalgpalli mängida Sepa jalgpallikeskuse, Tamme, Annelinna ja Mart Reiniku värskelt renoveeritud staadionil. «Vaatasin hiljuti nende kohtade broneeringuid ja nädala sees ei olnud praegu ühtegi vaba aega,» kurtis Arukaev. Nii-öelda magusamad ajad on argipäeviti kinni pannud Eesti parimas, Premiumi liigas mängiv JK Tammeka, esiliiga meeskonnad FC Santos, JK Welco ja B esiliigas mängiv FC Helios. See, et tugevamate liigade mängijatel on väljakute broneerimisel eesõigus, on loogiline. Harrastusjalgpallurid on aga endiselt lahendamata probleemi ees.