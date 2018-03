​Alasti inimene on ilus ja paljude arvates on eriti ilus ilma riieteta naine. Ja kui keegi selline laseb end paljana joonistada, on tulemus kunstiosava käe all sula nauding. Eelmisel reedel oli Tartu kunstimajas võimalus tasuta joonistada koguni kaht naismodelli, mis tõmbas kokku huvilisi nii palju, et krokiiõhtut tuleb sel reedel korrata.