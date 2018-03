Ränilinnas kerkivad põllule kortermajad

Riigikorra vahetus pani selle plaani kalevi alla, uued elamised on Laseri tänaval valminud alles viimastel aastatel. Nüüd käib Laseri ja Kristalli tänaval aga kibe töö, põllutehnikat müüva ja hooldava Agrilandi omanike osaühingul Agriland KV on seal kahe valmis korterelamu kõrval käsil nelja maja ehitus, pea kõik korterid on juba müüdud, need läksid nagu soojad saiad.