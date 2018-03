Rannar Raba: Ei on ei

Olen endal viimastel kuudel vaat et habeme eest mõelnud, milline hoiak tselluloositehase vaidluses võtta. Olen olnud segaduses. Mind pole veennud kuiv argument, et 100 000 elanikuga ülikoolilinna juurde seda sorti tööstus põhimõtteliselt ei sobi. Miks mitte? Mis tähendab, et see pole meie stiil? Maailmast on võtta sadu näiteid, kus vanade kultuuri- ja hariduslinnade toimetulekut toetavad samas kohas tegutsevad suured tehased, millest kaugeltki kõik pole viimase sõna infotehnoloogiaettevõtted. Kui keskkonda ei rikuta, ei peaks üks teist automaatselt välistama