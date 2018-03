Fotoreportaaž: Postimehe ringkäik salapärases Tallinna toomkirikus

Vanasti oli kirik ka aadlike matmispaik ja iga aadliperekond tahtis oma sarkofaagi nähtavamale kohale või jumalale ehk kirikus altarile lähemale saada. Nii ongi otse altari kõrval Eestimaa kuberneri Pontus De la Gardie ja tema naise Sofia sarkofaag. See on Tuhkru sõnul otseselt kuninglik matmispaik, sest Sofia oli Rootsi kuninga Johan III tütar.

Matmispaikadest võib lähemalt aimu saada võõrastele suletud Jüri kabelis, kuhu viib uks, mis on peidus ühe sarkofaagi taga. Nimelt on iga sarkofaagi ees kiviplaat, mis varjab treppi, mis viib sarkofaagi all olevasse matmispaika ehk krüpti.