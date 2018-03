Üks tont käib ringi mööda Tartut

Tartu Postimehest olen teada saanud, et tartlasi kollitab tõeline tont, kavandatav Est-For Invest tselluloositehas. Niisuguse plaani vastu on maruvihased rohkem kui mitu tuhat tartlast. Tehas korraldavat ümbruskonnas tõelise alepõletuse ja vaat et soojendab ära kogu Emajõe vee.