Raha ei igatse tagasi vaid tavalised Tallinna inimesed, vaid hagiga liitumise soovi on üles näidanud ka mitmed ettevõtted, kelle veearved kopsakad. Üks selline on näiteks Jazz Pesulad OÜ, mis opereerib Tallinnas 12 autopesulat. Firma juht ja omanik Ando Mellikov ütles, et igal juhul tahavad nad Tallinna Veelt raha tagasi saada.