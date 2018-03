Päästeamet tunnistas Tartumaa hooldekodud tuleohutuks

«Inspektoritel oli oluline veenduda, et personal oskab tuleohutusnõudeid järgida – teavad, et tuletõkkeuksi ei tohi lahti jätta, ning teavad tulekustutite asukohta ja oskavad neid kasutada,» rääkis ohutusjärelevalve juhataja Viljar Schmidt. Inspektorid kontrollisid, et evakuatsiooniväljapääsud oleksid seestpoolt kergesti avatavad. «Võtmega uksed selleks ei sobi, üldjuhul peab väljapääsul olema libliksulgur, millega on ust kerge avada,» lisas ta.