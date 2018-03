Hunt ja ilves hoiavad madalat profiili, kitsed pidutsevad

Võsavillemi toidulaud on kevade hakul tühjaks jäänud. Kitsi tabada on raske, katk on metssigade seas teinud oma töö ning metsakutsul tuleb nüüd toidu hankimiseks märksa rohkem vaeva näha.

Peagi lõppev talv Eesti metsades on olnud kitsedele tõeline pidu. Eluaegse metsamehe ja looduskoolitaja Vahur Sepa sõnul pärssisid ilmaolud tublisti huntide ja ilveste saagivõimalusi. Just see on peamine põhjus, miks jäid ja jäävad ka praegu väiksematel maanteedel liiklejatele sageli silma enam kui kümnepealised kitsekarjad.