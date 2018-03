Taliujumise MM seltskond jaguneb kahes – tõsised sportlased silikoonmütsides ja elamuse jahile tulnud harrastajad lustakates kostüümides. Vees annavade kõik endast parima. FOTO: Sander Ilvest

Rõõmsad sportlased 41 riigist

Täiesti võõrad inimesed löövad mulle ülevoolava emotsionaalsusega patsu ja soovivad õnne. Tundub, et need hullud mu kõrval, kes südatalvel jääauku ujuma ronivad, on mulle omamoodi vennad ja õed.

«Taliujumine on andnud mulle sõbrad üle terve maailma,» ütleb veendunult ka tänavuse taliujumise MMi peakorraldaja Hannes Viherpuu. «Eesti taliujumine on jõudnud tasemele, mis on ka maailmas arvestatav. Tase on ülikõva! Tallinna taliujumiskeskuse MTÜ eestvedamisel oleme aastaid Eesti meistrivõistlusi korraldanud, ja sel aastal on au olla maailmameistrivõistluste peakorraldaja – see on nagu maasikas koogil senise töö eest.»

Mees pole vaid ettevõtmise hing, vaid ka ise kirglik taliujuja, kes võttis osa õige mitmest stardist. «Mind ei huvita koht, vaid uus elamus. Eneseületuse rõõm, mis selle ekstreemse spordialaga kaasas käib,» räägib ta. «Mu poeg Rihard on tipptasemel ujuja, võistles 14 aastasena 15–19 vanusegrupis ja tuli pronksile. Siis oli küll hea tunne talle õnne soovida.»

Taliujumise ekstreemsed rõõmud – teispool paadisilda loksuvad meres jäälahmakad ja mõni meeter eemal toimuvad samas vees võistlused. Publikut kogunes kaile kaasa elama arvukas ja lärmakas rahvusvaheline seltskond. FOTO: Sander Ilvest

Taliujumisusku on kirega asja juures olev korraldaja pööranud pea kogu pere, ka naine võttis väljakutse vastu ning osales maailmameistrivõistlustel.

Taliujujaid saabus võistlustele igas eas ja kaalus. Lõviosa sportlastest oli kohale tulnud külmematest maadest: Venemaalt, Soomest, Saksamaalt, Valgevenest, Tšehhist ja Poolast. Kuid külm ei kohutanud ka soojade maade elanikke. «Meil pole isegi lund ja vesi on alati soe – see siin on meile tõeline eksootika!» hõiskas Jorge Villalobos Tšiilist. Sportlasi osales ka näiteks Argentiinast ja Mongooliast.

Hiinas on taliujumine ülipopulaarne, üle miljoni harrastaja. Kui ala peaks imeväel pääsema Pekingi taliolümpiamängude programmi, oleks Eesti medaliväljavaated ülihead.

«Oleme käinud Hiinas võistlemas ja see on natuke teistsugune riik kui Eesti,» lisab Tallinna taliujumiskeskuse teine eestvedaja ja tänavuse MM tehnikadirektor Aivar Rosenberg muiates. «Kui suur juht ikka käsib, siis rahvas läheb külma vette. Venemaal ja Valgevenes on samamoodi. Eks riigi tervishoiukulutusi vähendab see kindlasti. 4000 inimest stardis pole neis riikides mingi ime.»

Saun alles pärast ujumist

Pärast külmast veest väljatulemist tundub talveilm paitavalt pehme. Eks see ole adrenaliinikokteil, mis vere keema paneb. «See tunne on petlik, nii et peab kindlasti sooja minema,» õpetab Egert Paat, kes on taliujumisega tegelenud juba 12 aastat ja tuli seekord 25 m vabatehnika sprindis pronksikohale. Egerti sõnul piisab heaks terviseks, kui kord nädalas külma merre minna, kolm korda nädalas läheb aga arvesse juba treeninguna, mis ka arendab ja parandab vormi. Samas hoiatab sportlane sagedaste vigade eest, mida taliujumises tehakse.